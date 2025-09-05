Javier Milei se reunió en Los Ángeles con la astronauta argentina Noel de Castro

El presidente mantuvo un almuerzo con la ingeniera biomédica salteña, quien fue seleccionada por la empresa Axiom Space como candidata a participar de una futura misión espacial tripulada.

El presidente Javier Milei mantuvo este jueves un almuerzo en Los Ángeles con la ingeniera biomédica salteña María Noel de Castro Campos, quien fue seleccionada como candidata a participar en una misión espacial privada organizada por la empresa Axiom Space.

Del encuentro también formaron parte el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial.

El almuerzo se dio en el marco de la visita de Milei a los Estados Unidos y marcó un gesto político inédito: fue la primera vez que un jefe de Estado argentino se reunió oficialmente con una candidata nacional a integrar una misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional.

La reunión entre Milei y la ingeniera salteña tuvo lugar poco después de que se consolidara el respaldo nacional a su candidatura, que además de incluir el aval institucional garantiza la reserva de un lugar para un profesional argentino en una misión de Axiom. Este acuerdo representa una alianza entre el sector público, la industria espacial privada y la comunidad científica.