Lilita Carrió desmintió el romance con un hombre de 95 años

La líder de la Coalición Cívica negó la historia viral sobre su supuesto noviazgo y explicó que fue un chiste inspirado en Videomatch para criticar al Gobierno por su manejo de los audios.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, volvió a ser el centro de atención al revelar públicamente su nueva relación sentimental. Carrió confesó mantener un vínculo afectivo con un hombre de 95 años, cuya identidad prefirió no revelar, aunque lo describió como “muy famoso”.

Sin embargo en La Voz en Vivo, aseguró que “se trató de una broma de videomatch”.

“Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre ne una esquina con un famoso de 95 años”, dijo entre risas. “Es como el amor en los tiempos del colera”.

“Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad. Es lo que está haciendo el Gobierno con los audios”, dijo al despedirse.