El taller "Mayores en Movimiento" favorece la coordinación de habilidades motoras

LocalesHace 5 horas Por Prensa
El encuentro será hoy de 15 a 17 hs. en el centro vecinal de Norte Grande. Quienes deseen sumarse podrán acercarse a la calle Felipe Varela N°1480. La actividad es organizada por la Dirección General de Adultos Mayores de la Municipalidad.
La Dirección General de Adultos de la Municipalidad brinda un nuevo taller denominado “Mayores en Movimiento”, que tiene como objetivo acompañar a las personas de la tercera edad con ejercicios para favorecer la coordinación de habilidades motoras, cognitivas, sociales y emocionales.

Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores, anticipó que estas actividades son gratuitas e informó que viernes 5 de septiembre se desarrollará un encuentro en el centro vecinal de barrio Norte Grande, ubicado en Felipe Varela Nº 1480.

Ante cualquier inquietud y para mayores detalles, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3875773574.

Prensa

