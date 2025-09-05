Estos son los precios que podés encontrar en el anexo del Mercado San Miguel en Pje. Miramar

El Ente descentralizado dio a conocer los valores de las frutas y verduras a los que podrán acceder los vecinos de la ciudad. Las compras son minoristas y se destaca la variedad y accesibilidad de los productos.

La Municipalidad de Salta a través del Ente descentralizado del Mercado San Miguel dio a conocer los precios de los productos que se ofrecen en el anexo provisorio del pasaje Miramar 433.

Se recuerda que, tras el incendio del pasado noviembre del 2024, puesteros del mercado se ubican temporalmente en el predio ubicado entre calles Córdoba y Buenos Aires. Allí 220 locales ofrecen productos de calidad y a muy buen precio.

En la primera semana de septiembre los precios destacados, en cuanto a frutas, marcan una baja en algunos productos que ingresan de estación y la suba de otros que comienzan a escasear por la época del año.

Se destacan los siguientes ofertas en frutas:

*Frutillas $6.000 el kg.

*Manzana $3.000 el kg.

*Mandarina $2.000 la docena

*Naranja $2.000 la docena

*Vergamota $3.000 la docena

*Banana $2.000 la docena

*Uvas $8.000 y $10.000 el kilo

*Carambola (importada) $10.000

*Durazno $6.000 el kilo

*Limones 6 X $1.000

*Higos 3 X $2.000

*Ananá $600 el kilo

*Melón $5.000 el kilo

*Peras $2.000

Por su parte las verduras mostraron algunas variantes en este inicio de mes, regateandose los siguientes precios:

*Lechuga $1.000 la unidad

*Repollo $2.000 la unidad

*Brócoli $2.000 y $2.500 la unidad

*Puerro $500 la unidad

*Espinaca $1.500 el atado

*Rabanito $1.500 el paquete

*Cebolla de verdeo $2.000 el atado

*Remolacha *2.000 el paquete

*Apio $500 la cuarta

*Choclos 2 X $1.500

*Zapallo $1.500 el kilo

*Batata $1.500 el kilo

*Tomate cherry $1.500 el kilo

*Arvejas $2.000 el kilo

*Chauchas $3.000 el kilo

*Zapallitos $1.500 el kilo

*Zanahoria $1.000 el kilo

*Berenjena $1.500 el kilo

*Pimiento verde $2.000 el kilo

*Pimiento rojo $3.000 el kilo

*Tomate $1.000 el kilo

*Pepino $1.500 el kilo

Se recuerda que el horario de funcionamiento, en el anexo, es de lunes a sábados de 8 a 14 y de 17 a 21:30.