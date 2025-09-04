Control Comercial realiza un operativo gastronómico por el tiempo del Milagro
Inspectores de Control Comercial de la Municipalidad realizan un operativo especial de control bromatológico en el centro de la ciudad. El objetivo es hacer cumplir la normativa municipal y del Código Alimentario Argentino, en el marco de la gran afluencia de personas que se registran durante el tiempo del Milagro.
“Estamos realizando un operativo de acción preventiva y asesoramiento en estas fechas donde hay mayor movimiento en la ciudad. Nos estamos enfocando en locales gastronómicos y venta de alimentos, porque es lo que más se mueve en tiempos del Milagro, a los fines de resguardar la salud de los salteños” precisó Matías Muntowyler director general del área.
Las recorridas comenzaron hace unas semanas y se intensificarán con el inicio de la novena en honor a los Santos Patronos. Se realizan recomendaciones de higiene, salubridad y correcta manipulación y conservación de alimentos, puntualmente. Sin embargo, los controles son integrales y también se ven temas como habilitación al día y medidas de seguridad del local.
Los vecinos que observen irregularidades de este tipo en los locales comerciales, pueden comunicarse al 147 para que inspectores del área, realicen el control pertinente. A la fecha, ya son 140 los locales gastronómicos que se visitaron en el marco de este operativo del Milagro.