La próxima semana habrá vacunación antirrábica en Mosconi y Lamadrid
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de la zona norte que, entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre, la campaña de vacunación antirrábica se desarrollará en los barrios Mosconi y Lamadrid.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Lunes 8
Mosconi
Hs 9:30 a 12:00 hs
Elio Alderete 2950
(Centro vecinal)
Martes 9
Lamadrid
9:30 a 12:30 hs
Juramento 3201 esq. Carlos Forest
Miércoles 10
Lamadrid
Carlos Forest esq. Deán Funes
(Centro de Jubilados, Pensionados y Agrupados «Unión y Esperanza)
Jueves 11
Mosconi
9:30 a 12:30 hs
Avda Samson 3152, Esq Pje Ibazeta
(Hostal El Alba)
Viernes 12
Lamadrid
9:30 a 12:30
Deán Funes esq. Díaz Vélez
(Sandwichería Adry)