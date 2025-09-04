Construyen un paso vehicular sobre el canal pluvial Walter Adet

La Municipalidad ya había finalizado con el revestimiento tanto de las soleras como de la base y, en el extremo sudeste, antes de su desembocadura en el río Arenales, se había colocado una pasarela peatonal.

Con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y mitigar los anegamientos que pudiesen ocurrir en temporada estival, es que la Municipalidad llevó a cabo una serie de obras en el canal Walter Adet, ubicado entre los barrios Fraternidad y San Alfonso, en la zona sudeste de la ciudad.

En esta ocasión, se procedió a colocar el concreto asfáltico para la construcción del paso vehicular en la intersección de las calles Figueroa y Zevi; permitiendo conectar ambos barrios. Antes el cruce era sólo un sendero que ingresaba al canal y sólo podía cruzarse a pie, en moto o bicicleta.

Es importante destacar que, la construcción del nuevo paso vehicular sobre el canal pluvial pudo llevarse a cabo una vez finalizado el revestimiento del mismo, tanto de las soleras como de la base. Los trabajos cubrieron 300 metros lineales.

Además, en el extremo sudeste, antes de su desembocadura en el río Arenales, se había colocado una pasarela peatonal para un cruce más seguro; lo que además permitirá una mejor integración socio urbana en la zona. Esta obra beneficiará a 200 familias.