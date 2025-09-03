La Municipalidad acondiciona el canal Yrigoyen antes de la temporada estival

Los trabajos se están realizando desde el barrio 20 de Junio hasta las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Se trata de uno de los desagües pluviales de mayor envergadura de la ciudad con 2.600 metros lineales en total.

En el marco del plan de mantenimiento de los desagües pluviales de la ciudad, la Municipalidad se encuentra trabajando en la limpieza del canal Yrigoyen.

Los trabajos consisten principalmente en la remoción de los sedimentos acumulados y de los residuos que son arrojados en su interior. El objetivo es que el desagüe pluvial funcione de manera óptima durante la próxima temporada estival.

El operativo se desarrolla desde el barrio 20 de Junio hasta la intersección con la calle Pardo, cercana a la terminal de ómnibus.

El canal Yrigoyen es uno de los canales de mayor envergadura junto al Velarde, Juan XXIII y Tinkunaku. El mismo, cuenta con una extensión de 2.600 metros lineales, y es el que tiene mayor captación de agua.

Al igual que en todos los casos, la Municipalidad solicita evitar arrojar residuos dentro de los canales o en sus márgenes ya que esto puede ocasionar obstrucciones, anegamientos y focos infecciosos.