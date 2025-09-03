Adultos mayores tendrán un 50% de descuento en la renovación de la Licencia de Conducir
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, informa que los adultos mayores tendrán un 50% de descuento a la hora de renovar la Licencia de Conducir.
El trámite, además, será más simple y rápido a partir de ahora. Se podrá iniciar desde la página web (https://municipalidadsalta.gob.ar/), o directamente con el DNI y la última licencia en el CEL de calle Santa Fe 545.
Se destaca que esta iniciativa va destinada para las personas mayores de 70, ya que deben renovar su carnet cada un año.
«El proceso de renovación de licencia de adulto mayor dejó de ser burocrático y engorroso. El nuevo formato prioriza la atención amable y veloz al adulto mayor, solamente debiendo cumplir pasos que acrediten que continúa en condiciones de conducir», dijo el secretario del área de Tránsito, Matías Assennato.
Se aclara que los adultos mayores, ya no deben rendir más examen teórico y práctico, ni cursar dos horas un curso teórico de manejo, como lo debían hacer antes.
Actualmente, tienen que realizar el estudio psicofísico, para acreditar que se encuentran en condiciones de conducir. Luego, reciben una charla de 10 minutos y un recordatorio de la nueva normativa vigente, Scoring y otros cambios en el Código de Tránsito, y por último una vuelta a la manzana acompañado de un instructor de manejo, instancia que dura unos cinco minutos y sirve para detectar pérdida de reflejo y motricidad fina.
«Esto nos facilita mucho a los mayores, además los instructores brindan una gran atención. El trámite que antes tardaba horas y horas, ahora en 20 minutos lo terminamos», dijo Susana, una señora que estaba a punto de finalizar la renovación de su carnet.