El hospital Señor del Milagro brinda atención integral y especializada a la salud de la mujer

El Hospital Señor del Milagro brinda atención a mujeres mayores de 15 años a través del consultorio de salud de la mujer, dependiente de la Unidad de Medicina General y Familiar. El servicio funciona los martes y viernes de 08 a 12 horas.

En este espacio se ofrece atención en ginecología general y preventiva, con una evaluación integral de la salud de la mujer en sus distintas etapas: adolescencia, adultez y climaterio. La atención se realiza con enfoque de género e incluye controles periódicos de salud, estudios como el Papanicolaou y seguimiento médico.

También se diagnostican y tratan infecciones de transmisión sexual (ITS), así como infecciones vaginales como vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y tricomoniasis.

Desde el consultorio se acompaña el proceso de planificación familiar y anticoncepción, ofreciendo asesoramiento personalizado para que cada paciente acceda al método más adecuado según su salud, estilo de vida y necesidades. Se dispone de los siguientes métodos anticonceptivos:

· Hormonales: píldoras e inyecciones

· Dispositivos de larga duración: Implante subdérmico, DIU hormonal y DIU cobre

· Anticoncepción de emergencia: píldora del día después.