El viernes habrá colecta de sangre del grupo O positivo en la Legislatura

El Centro Regional de Hemoterapia recibirá donaciones de sangre de grupo O, factor RH positivo, el viernes 5, en la Legislatura provincial.

La colecta se hará entre las 8.30 y las 13, en el móvil que estará ubicado sobre la calle Mitre al 500. Se solicita a los donantes concurrir con documento de identidad, no estar en ayunas y con buena hidratación.

Pueden donar



· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.



No pueden ser donantes



· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

· Quienes durante los últimos 12 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 12 meses.



Otros datos



· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.