Estas son las ofertas que se encontrarán en “El Mercado en tu Barrio”
La Municipalidad de Salta llega a Ciudad del Milagro con una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio». La atención será mañana jueves 4, de 11 a 16, en la avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez.
En la oportunidad, los vecinos encontrarán productos de primera necesidad a precios accesibles con hasta el 30% de descuento.
Habrá puestos de carne, pollo, huevos, pescado, lácteos, panificados, artículos para el hogar, entre otros.
La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los salteños, ofreciendo productos de calidad directamente de productores y distribuidores. Y ya se consolidó como una herramienta clave para fomentar el consumo local y fortalecer la economía familiar.
Estas son algunas de las ofertas de “El mercado en tu barrio”:
Verdulería
Naranja x 12 Un: $1.500
Mandarina x 12 Un: $1.500
Limón x 12 Un: $1.000
Cebolla x 3 kg: $1.000
Atado acelga: $1.000
Atado espinaca: $1.000
Atado zanahoria: $1.000
Atado remolacha: $1.500
Lechuga x 2 Un: $1.000
Panadería:
Tiras x 5 Un: $1.000
Tortillas x 10 Un: $1.000
Facturas x 5 Un: $1.000
Bollos x 3 Un: $1.000
Huevos
Maple de huevos x 30 Un: $4.500
Carnicería
Pata muslo x kg: $2.700
Pollo x kg: $3.000
Alitas x kg: $2.600
Costeleta de cerdo x kg: $4.999
Asado surtido x 4 kg: $24.499
Limpieza:
Trapo de piso x 2 Un.: $1.000
Secador: $2.000
Escobillón: $2.000
Paño x 3 Un: $1.000
Repasadores x 2 Un: $1.000
Maquinita x 3 Un: $1.000
Esponja x 2 Un: $1.000
Esponja de acero x 3 Un: $1.000
Quesos y Fiambres:
Queso de vaca x kg: $10.000
Queso de cabra x kg: $10.000
Quesillos: $5.000
Salame picado fino y grueso: $2.500
Carbón El Trébol:
Bolsa grande: $4.500
Carbón x 3 kg: $2.300
Carbón x 5 kg: $3.000
Común x 2 kg: $1.200
Leña x 10 kg: $4.000