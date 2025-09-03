Estas son las ofertas que se encontrarán en “El Mercado en tu Barrio”

La atención será mañana jueves 4, de 11 a 16, en el barrio Ciudad del Milagro, sobre avenida Héroes de la Patria, entre las calles Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez. Habrá variedad de productos con hasta el 30% de descuento.

La Municipalidad de Salta llega a Ciudad del Milagro con una nueva edición de «El Mercado en tu Barrio». La atención será mañana jueves 4, de 11 a 16, en la avenida Héroes de la Patria, entre las calles Ing. Horacio Anasagasti y Gral. Juan Sánchez.

En la oportunidad, los vecinos encontrarán productos de primera necesidad a precios accesibles con hasta el 30% de descuento.

Habrá puestos de carne, pollo, huevos, pescado, lácteos, panificados, artículos para el hogar, entre otros.

La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los salteños, ofreciendo productos de calidad directamente de productores y distribuidores. Y ya se consolidó como una herramienta clave para fomentar el consumo local y fortalecer la economía familiar.

Estas son algunas de las ofertas de “El mercado en tu barrio”:

Verdulería

Naranja x 12 Un: $1.500

Mandarina x 12 Un: $1.500

Limón x 12 Un: $1.000

Cebolla x 3 kg: $1.000

Atado acelga: $1.000

Atado espinaca: $1.000

Atado zanahoria: $1.000

Atado remolacha: $1.500

Lechuga x 2 Un: $1.000

Panadería:

Tiras x 5 Un: $1.000

Tortillas x 10 Un: $1.000

Facturas x 5 Un: $1.000

Bollos x 3 Un: $1.000



Huevos

Maple de huevos x 30 Un: $4.500

Carnicería

Pata muslo x kg: $2.700

Pollo x kg: $3.000

Alitas x kg: $2.600

Costeleta de cerdo x kg: $4.999

Asado surtido x 4 kg: $24.499



Limpieza:

Trapo de piso x 2 Un.: $1.000

Secador: $2.000

Escobillón: $2.000

Paño x 3 Un: $1.000

Repasadores x 2 Un: $1.000

Maquinita x 3 Un: $1.000

Esponja x 2 Un: $1.000

Esponja de acero x 3 Un: $1.000



Quesos y Fiambres:

Queso de vaca x kg: $10.000

Queso de cabra x kg: $10.000

Quesillos: $5.000

Salame picado fino y grueso: $2.500

Carbón El Trébol:

Bolsa grande: $4.500

Carbón x 3 kg: $2.300

Carbón x 5 kg: $3.000

Común x 2 kg: $1.200

Leña x 10 kg: $4.000