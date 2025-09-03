Cuatro personas fueron rescatadas en un cerro de San Lorenzo

El operativo fue supervisado por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. La intervención se originó anoche por un reporte al 911. Trabajaron áreas de la Policía de Salta, de la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y el Club de Rescate Salta.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras y el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda supervisaron anoche el operativo de rescate de cuatro personas reportadas como extraviadas en un cerro de Abra de la Cruz en inmediaciones a la Quebrada de San Lorenzo.

El reporte del caso fue a las 20.30 al Sistema de Emergencias 911. Se activó el protocolo de rescate con efectivos de la Comisaría 9 de San Lorenzo, Bomberos de la Policía, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios locales y profesionales del Club de Rescate Salta.

Los damnificados fueron asistidos por personal de Samec. Se encontraban en buen estado de salud. Se retiraron del lugar con sus familiares.

Acompañó a las autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, quien destacó la coordinación de los equipos de rescate y la importancia del trabajo conjunto para atender la emergencia.



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación