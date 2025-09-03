Rige alerta amarilla por vientos en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, durante la jornada de este miércoles se registrarán vientos intensos en la zona cordillerana de Salta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por fuertes vientos con vigencia a partir de las 12 hs hasta 18 hs para el área cordillerana. Se esperan vientos del noroeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El alerta abarca la Cordillera de los Andes - Puna de Cachi - Puna de La Poma - Puna de Los Andes - Puna de Molinos - Puna de Cafayate - Puna de San Carlos.
 
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

