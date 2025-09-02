El Concejo Deliberante decidió dilatar la designación de la Defensoría del Pueblo

Se realizará en las próximas semanas, de acuerdo a lo definido en comisión

El Concejo Deliberante de Salta acordó la postergación de la designación de la Defensoría del Pueblo.

Cabe recordar que eran 23 los postulantes al cargo por parte del Concejo Deliberante quienes esperaban una decisión pero finalmente la misma se tomará en las próximas semanas, con fecha a definir. La decisión se tomó al tener en cuenta el pedido del grupo de constituyentes de realizarlo luego de la Reforma de la Carta Municipal.

Algunos de los postulantes al cargo son: Sergio Cardozo, Ángel Sarmiento, Federico Núñez Burgos, Matías Posadas y Andrés Ignacio Saraín, además de Ricardo Nioi García, Marina Guanca, Yolanda Justiniano, Marta Villagra Olivera, Silvia Escalante, Josefa Coronado, Julieta Mansilo Ceballos Paz, Analía Sánchez y Nadia Villarroel, y se completa con Sebastián Aguirre, Ramiro Angulo, Daniela Vega, María Vega, María Graciela Oviedo, David Bravo, Juan Ignacio Rosas y Mariam Farfán. A estos se suma el ahora ex Concejal Martín del Frari quien renunció al puesto el pasado miércoles durante la sesión ordinaria