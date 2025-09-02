Tras la censura del Gobierno, presentaron una denuncia contra Patricia Bullrich

La presentación judicial la realizó Gregorio Dalbón, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Además, pidió que se cite a Fernando Soto, el abogado de la cartera de Seguridad de la Nación, quien instruyó avanzar con la causa.

Tras la censura del Gobierno, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad. El letrado, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, pidió además que se cite a Fernando Soto, el abogado de la cartera de Seguridad de la Nación, quien instruyó avanzar con la causa.

La acción de Dalbón llegó tras la presentación que hizo el lunes la ministra en nombre del Gobierno por el presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Diego Soto, el abogado que defendió a los asesinos de Lucas González, que verdugueaba a los chicos que habían estado en el auto, es el denunciante de los periodistas y de mi persona. Que me denuncie Bullrich a través de este abogado lo único que hace es confirmar la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país", planteó el letrado en diálogo con C5N.

"La democracia no puede contar con un Gobierno que, ante una acto de corrupción, denuncie a periodistas, es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia, ya lo vengo diciendo. Creo que el hecho de corrupción y de coimas que estamos viendo, más la represión y los aprietes de Bullrich para con los periodistas y un abogado que es simplemente un denunciante, solo marcan la desesperación de un gobierno que está liquidado", sostuvo.

Dalbón apuntó contra Bullrich, de quien afirmó que "siempre miente: mintió con Santiago Maldonado, con Fernando Molares, con la niña gaseada, cada vez que tuvo que dar una explicación a la sociedad sobre los hechos de represión".