Por la crisis política, Javier Milei no irá a Las Vegas

Se esperaba que el Presidente se dirija a la ciudad reconocida por sus casinos para ver un espectáculo de su expareja, Fátima Flórez, según promocionó el empresario detrás del show. Sin embargo, en medio del escándalo por las presuntas coimas en ANDIS, finalmente solo dirá presente en Los Ángeles.

El Presidente Javier Milei decidió no viajar a Las Vegas a raíz de la crisis de gestión que vive su Gobierno luego de que se dieran a conocer audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde denuncia un presunto caso de corrupción en el que involucra a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al subsecretario de gestión institucional de la Presidencia de la Nación Argentina, Eduardo "Lule" Menem".

Según pudo confirmar el medio Ámbito, la comitiva oficial estará compuesta por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein. De esta manera, el líder libertario se ausentará luego del cierre de campaña por los comicios en la provincia de Buenos Aires y regresará recién el sábado 6 de septiembre, día anterior de la cita electoral bonaerense.