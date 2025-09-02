El Gobierno anunció que va a intervenir en el mercado cambiario

Así lo adelantó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de las redes sociales. Se da luego de dos meses de volatilidad en la previa electoral

El Gobierno anunció que intervendrá desde hoy en el mercado cambiario para calmar al dólar. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Pablo Quirno, dio a conocer el giro en la política cambiaria a través de las redes sociales.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo Quirno en su cuente de la red social X (ex Twitter).

La nueva medida para intentar terminar con la volatilidad cambiaria y de tasas en pesos supone un abandono, aunque sea temporal, del esquema de bandas de flotación que es parte del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que, en ese marco, el Gobierno -o el Banco Central, en todo caso- no podía vender dólares hasta que la divisa tocara el techo de la banda, hoy en torno a los $1.470 por dólar.

Fuentes de Economía dijeron a Infobae que el FMI fue consultado y dio el visto bueno para el anuncio. Voceros del organismo internacional no habían contestado a las consultas de este medio al momento de la publicación de esta nota.

El dólar mayorista se ofrecía a $1.370 poco antes del tuit de Quirno. A unos $100 de distancia del techo de la banda de flotación, por lo tanto fuera de la zona de intervención según el esquema que regía hasta ayer.

Noticia en desarrollo