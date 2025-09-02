Los analistas estimaron que la inflación de agosto promediará el 2%

A grandes rasgos, las consultoras proyectan que el índice de precios del octavo mes del año será mayor al de julio. El INDEC difundirá la cifra el miércoles 10 de septiembre.

Con el mes terminado, los analistas empiezan a cerrar sus estimaciones para agosto y consideran que la inflación promediará el 2%. El INDEC dará a conocer el dato oficial el miércoles 10 de septiembre.

En las últimas semanas de julio, la suba del dólar encendió alertas sobre un posible traslado a los precios. Los economistas explicaron que el salto cambiario no se profundizó, aunque la divisa quedó por encima de los $1300, un nivel más alto que el previo.

De todas formas, la volatilidad cambiaria impactó en alimentos y bebidas, así como en bienes varios y equipamiento para el hogar, ya que esa presión sobre los precios sí se trasladó al indicador de agosto.

Según Equilibra, el IPC del octavo mes será de 2%. Señalaron que el dato se explicó por el aumento de los precios Estacionales (2,5%) y Regulados (2,4%).