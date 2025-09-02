Residencias médicas: El Gobierno anunció que adjudicaron el 81% de las vacantes

El Ministerio de Salud informó que se adjudicaron el 81% de las 2.378 vacantes correspondientes a las residencias médicas básicas de la Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La primera etapa de asignación concluyó la semana pasada, en medio de la polémica por las denuncias de fraude y la presunta filtración del examen realizado el 1 de julio.



Según el comunicado oficial, 1.939 profesionales comenzaron ayer sus residencias luego de haber aprobado el Concurso Unificado 2025, cuyos resultados se conocieron entre el 25 y el 27 de agosto. Esta evaluación constituye la puerta de entrada a la carrera hospitalaria en todo el país.

De las 32 especialidades ofrecidas a nivel nacional, ocho no completaron sus cupos, aunque el año pasado habían sido 10. Las áreas de terapia intensiva, clínica médica, medicina general o de familia y emergentología continúan siendo las más críticas, con menos de la mitad de las vacantes cubiertas.

En contraste, pediatría mejoró considerablemente: pasó de un 88% de cobertura en 2024 a un 98% en 2025, con 10 residentes más que el año anterior. Por otro lado, disciplinas como dermatología, anestesiología, endocrinología y diagnóstico por imágenes tuvieron más postulantes que plazas disponibles.

En comparación con 2024, el desempeño global resultó más favorable: en la primera adjudicación del año pasado se había alcanzado solo un 77% de cobertura.