Un apostador de Neuquén ganó más de $1.700 millones en el Quini 6

El último sorteo del Quini 6, realizado en la noche del domingo 31 de agosto, dejó fuertes emociones en la Patagonia. La modalidad Revancha tuvo a su gran protagonista en la provincia neuquina.

El último sorteo del Quini 6, correspondiente al Concurso N.º 3300, realizado en la noche del domingo 31 de agosto, dejó fuertes emociones en la Patagonia. La modalidad Revancha tuvo a su gran protagonista en la provincia de Neuquén Capital, donde un afortunado apostador se alzó con un premio de 1.732 millones de pesos.

La jugada ganadora estuvo conformada por los números 08-09-14-18-31 y 34, combinación que abrió las puertas de la fortuna y convirtió al nuevo millonario neuquino en el centro de la noche de sorteos.

Además, la modalidad Siempre Sale del mismo sorteo repartió más de 267 millones de pesos entre 20 jugadores de distintas provincias, quienes con cinco aciertos recibieron más de 13 millones cada uno.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda del Quini quedaron vacantes, mientras que el pozo estimado para el próximo sorteo del miércoles 3 de septiembre asciende a 4.100 millones de pesos.