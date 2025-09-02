El 15 de septiembre solamente habrá comercios hasta las 14hs

Tras un acuerdo entre la Cámara de Comercio y el Sindicato de Empleados de Comercio se acordó cómo será la jornada laboral el próximo 15 de septiembre por el Milagro.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, César Guerrero, firmaron este Acta Acuerdo donde se estableció que el 15 de septiembre por el Milagro los comercios sólo estarán abiertos hasta las 14 horas. El acta recuerda que la fecha se encuentra establecida como feriado provincial por la ley 5.032 y la Ley de Contrato de Trabajo.

Esta decisión se tomó para posibilitar a los trabajadores sumarse al resto de la comunidad salteña en la conmemoración y la renovación del pacto de fidelidad con el Señor y la Virgen del Milagro.