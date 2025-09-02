Vecinos del barrio Juan Pablo II ya disfrutan de su plaza renovada

La Municipalidad efectuó refacciones de juegos y mobiliarios, pintura en la pista de skate, mejoras en iluminación y arreglos de mampostería. Los vecinos ya pueden disfrutar de un espacio seguro para la recreación y el esparcimiento.

En el barrio Juan Pablo II la Municipalidad realizó una serie de tareas para lograr la recuperación del espacio verde ubicado entre las calles Radio Chaco, Medina, Radio Urquiza y Rodríguez.

Las obras consistieron en la refacción de los juegos infantiles y de ejercicios; y del mobiliario existente, también se pintó la pista de skate y se arregló la mampostería.

Además, se mejoró la iluminación y se hicieron tareas de limpieza y mantenimiento general del predio, que ya contaba con cestos papeleros.

De esta manera, ahora los vecinos podrán disfrutar de un lugar seguro y amigable para las actividades recreativas y de esparcimiento.