Plan Vial Zona Sur: Continúan las obras en diversos tramos

La Municipalidad avanza con las obras del plan Vial Zona Sur que cubrirá el tramo compuesto desde la entrada al barrio Santa Ana hasta la rotonda de Limache, y tiene como objetivo mejorar la circulación vial en uno de los principales ingresos a la ciudad.

Actualmente se trabaja en dos frentes distintos; en la rotonda que se conecta con la ruta 21, camino a San Agustín, se procedió al graneo, riego de liga y base negra para la colocación del nuevo pavimento. En tanto que, en la zona de la rotonda de ingreso al barrio Santa Ana, se prepararon las armaduras para la construcción de la nueva losa de hormigón.

Es importante recordar que, la obra abarca más de ocho kilómetros, en los que se están realizando repavimentación, nuevos accesos, ensanchamiento de veredas, desagües pluviales y nuevas dársenas. También se ejecutan mejoras en la iluminación de la zona y en los espacios verdes. Estas acciones beneficiarán a 33 barrios y a más de 70 mil vecinos.