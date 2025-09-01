La Municipalidad junto a empresas privadas brindarán capacitaciones en los CIC

A partir de un acta acuerdo, la Municipalidad a través de la Oficina de Empleo y los Centros Integradores Comunitarios, junto a tres empresas privadas de Salta: GoldenBike, SA Aluminios Salta y Lotería Salta, brindarán capacitaciones gratuitas en los barrios.

Desde el mes de octubre, en los diferentes CIC, se darán capacitaciones gratuitas para que los vecinos reciban herramientas teorías y prácticas con el fin de promover la formación laboral y el desarrollo de sus habilidades técnicas.

María Juncosa, Coordinadora General de Relaciones con la Comunidad, indicó que la Oficina de Empleo, encabezada por Victoria Falú, de manera permanente, busca alianzas con el sector privado para llevar oportunidades a los vecinos en todos los barrios.

Durante la firma, Ignacio Crotto, Gerente General de Lotería Salta, anticipó que el equipo comercial preparó un programa denominado “Potencia tu Negocio” para brindar en los CIC. “Brindaremos técnicas para vender en redes sociales. Quienes tengan o no un local comercial podrán potenciar y fortalecer sus ventas. Cualquier emprendimiento es importante”.

Por su parte, Carlos Ñacolo, representante de GoldenBike, instó a los vecinos a estar atentos a las capacitaciones técnicas presenciales que darán. “Un bicicletero que se inicia necesita un empujón. Brindaremos instrucciones para poder armar y parchar una bici porque la calidad y tecnología no es simple. ¿Cuándo y cómo hacerlo?, ¿Con qué insumos?. Conocer la vida útil de cada pieza y saber cuando hacer el mantenimiento para el uso cotidiano”

Finalmente, Pedro Martín, Gerente General AS Distribuidora de Aluminio explicó que, con las capacitaciones gratuitas, se ofrecerá toda la carpintería de aluminio y sus herramientas. “Quienes no saben podrán aprender del oficio, ver y saber cómo elegir el material para armar un proyecto personal o comercial con aluminio”.

Luego de las festividades del Milagro Salteño, se darán a conocer los puntos de encuentros y formas de inscripción para participar de alguna de las capacitaciones que iniciarán en octubre.