Milagro 2025: inició la segunda fase del Operativo de Seguridad

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Policía de Salta, inició la segunda fase del Operativo de Seguridad Milagro 2025 en la provincia que se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Policías de las distintas jurisdicciones realizarán el acompañamiento, custodia y asistencia a las más de 200 peregrinaciones que se desplazarán hacia la Catedral Basílica en el marco de la festividad del Señor y la Virgen del Milagro. Se reforzará la presencia de la Policía Vial en puntos estratégicos de las rutas provinciales, nacionales de las distintas localidades de Salta.