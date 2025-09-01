Salta da la bienvenida a los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

Este lunes se completó la acreditación de las delegaciones de 17 provincias argentinas que formarán parte de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2025. Más de mil participantes, entre deportistas, entrenadores y acompañantes, darán vida a esta gran cita que se desarrollará en distintos escenarios deportivos y culturales de la provincia.

El acto inaugural tendrá lugar hoy, lunes 1 de septiembre, a las 19 en el Centro de Convenciones de Limache, con la presencia de autoridades provinciales y nacionales.