Charly García anunció una colaboración con Sting

Sin muchos detalles, el anuncio solo tiene los nombres de los artistas y el texto “October 2025″

El anuncio es bastante enigmático: en un video de una ventana con ruido de calle, solo se lee “Charly García y Sting. October 2025″. El músico argentino Acompañó el video con la frase “I´m doing in my way" (Lo estoy haciendo a mi manera).

El fin de semana, se viralizaron imágenes de Charly García recorriendo la ciudad en un taxi antiguo, sentado en la parte trasera. Al músico se lo vio rodeado de un equipo y cámaras de cine.

En uno de los videos que circularon en redes sociales, se puede ver cómo el bicolor le saca la lengua a la persona que lo filma. Luego, fue asistido para subir a la silla de ruedas que utiliza desde hace tiempo. Esto generó curiosidad entre sus seguidores y ahora se supone que está relacionado con esta ¿colaboración? con Sting.