El norte salteño celebra una nueva edicion del "Festi Orán"

El histórico festival se hará hoy viernes 29 y sábado 30 de agosto, en el Campo Municipal de Deportes de la localidad. La celebración se enmarca en los 231 años de la fundación de la ciudad y rinde homenaje a su patrono, San Ramón Nonato.

Grilla de aristas para sus dos noches festivaleras:

VIERNES 29: El Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Paola Arias, Hernán Arias, Chirettes, Sonorán, Emuná, Nayla Donat y Juancito Aybar.

SÁBADO 30: Los Tekis, Lázaro Caballero, Las Voces de Orán, Santiago Cueto, Encanto, Viento sin Frontera, Raúl Carrizo, Juampi Monterubio y Luz Reinoso.

La venta de entradas se realiza en forma presencial, en calle en 25 de Mayo 250, de la ciudad de Orán.

El Festi Orán 2025 se afianza como uno de los eventos más destacados del norte argentino, en el que congrega a miles de personas en una auténtica fiesta popular que celebra la música, la tradición y la historia local.