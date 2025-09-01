River derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en el Monumental

El Millonario venció al equipo cuyano en un entretenido partido y recuperó la punta de la zona B. También se ubica primero en la tabla anual. Los goles los convirtieron Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

River derrotó 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona B del torneo Clausura 2025, con goles del juvenil Santiago Lencina y Maximiliano Salas. De esta manera, volvió a ser el único puntero y también se ubica en la cima de la tabla general.

Pese a una posibilidad para convertir con un cabezazo de Juan Fernando Quintero, el equipo de Marcelo Gallardo jugó incómodo los primeros momentos del partido ya que el conjunto de Leandro Romagnoli se plantó en la mitad de la cancha y buscó incomodar a Franco Armani. Incluso, el equipo sanjuanino tuvo una clara chance para anotar a los 15 minutos a través de Ignacio Maestro Puch, pero la pelota pegó en el palo tras su remate dentro del área.

No obstante, River abrió el marcador a los 17 minutos con un gol de Lencina con un disparo de zurda frente a Matías Borgogno. De esta manera, el juvenil de 19 años convirtió su primer tanto en el Monumental.

El conjunto de Núñez dominó con mayor claridad el encuentro luego del gol y Salas aprovechó su potencia para luego rematar cruzado y convertir el 2-0 a los 20 minutos. Después, a los 37, el exjugador de Racing tuvo otra posibilidad para volver a ampliar el marcador pero su disparo fue bloqueado por Borgogno.

En tanto, en el complemento, el Millonario dominó con mayor claridad a San Martín de San Juan en los primeros minutos y pudo haber anotado: Paulo Díaz cabeceó la pelota y el arquero del equipo de Romagnoli evitó otro gol del conjunto de Núñez a los 57 minutos, Fabricio Bustos trepó sobre el sector derecho, remató y nuevamente Borgogno detuvo el tiro a los 58.

Sin embargo, San Martín de San Juan respondió y Maestro Puch estuvo cerca de convertir a los 68 minutos con un disparo que salió desviado cerca del palo izquierdo del arco defendido por Armani, mientras que a los 86 Franco Toloza remató desde afuera del área y el arquero del Millonario desvió la pelota hacia el córner.

Con el triunfo, los de Gallardo volvieron a ser los únicos líderes de la zona B del torneo con 15 puntos. También se encuentran punteros de la tabla anual con 46 unidades, aunque espera el resultado del partido entre Rosario Central y Sarmiento en Junín, que fue suspendido este sábado en el entretiempo por las intensas lluvias, ya que el Canalla se ubica segundo en la general junto a Boca. Ahora, River visitará a Estudiantes el 13 de septiembre a las 19 en La Plata.

Por su parte, el conjunto cuyano se posiciona en el octavo puesto del campeonato con 8 puntos y permanece en el puesto de descenso, ya que se ubica último en la tabla general y en la de promedios. Su próximo desafío será el 11 de septiembre a las 20 contra Belgrano en Córdoba.