Fútbol salteño: Victorias de Gimnasia y del "Santo"; derrota del "Cuervo"
En un fin de semana cargado de fútbol, los equipos salteños jugaron fuerte en sus competencias nacionales.
Un fin de semana muy futbolero para los fanáticos salteños. Por la Primera Nacional, Gimnasia y Tiro goleó a Alvarado de Mar del Plata por 3 a 0 en la fecha 29 de la zona A con goles de Lautaro Gordillo, José "Loco" Méndez y Nicolás Contín. Por su lado, Central Norte perdió por la mínima en su visita a Gimnasia de Jujuy con un gol sobre el final del partido.
Finalmente, Juventud Antoniana pudo ganar en su visita al puntero, Atlético Rafaela, con goles de Juan Cruz Franzoni e Ignacio Sanabria por la fecha 7 de la segunda fase en el Federal A.
Con estos resultados, Gimnasia marcha 6° en el grupo 1, Central Norte sigue en la posición 14 del grupo 2 y Juventud avanza al sexto puesto de la zona B en la segunda fase.