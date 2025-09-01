Boca venció 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata y encadenó su tercer triunfo consecutivo

El Xeneize se impuso sobre el Tiburón con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia. Con la victoria, trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones de la zona A del campeonato y ratificó su permanencia entre los primeros tres de la anual, que otorga cupos a la Copa Libertadores 2026.

Boca derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona A del torneo Clausura 2025 en el estadio José María Minella, con goles de Lautaro Di Lollo y Rodrigo Battaglia de cabeza. De esta manera, el Xeneize trepó al tercer puesto de la tabla de posiciones del campeonato y se encuentra líder en la anual, aunque debe esperar los resultados de los partidos de River y Rosario Central por esta jornada.

El Xeneize consiguió su tercer triunfo consecutivo para ratificar su buen momento luego de superar la peor racha de su historia sin triunfos, con 12 partidos. Además ratificó su permanencia entre los primeros tres equipos en la tabla anual, que otorga cupos para la Copa Libertadores 2026, mientras que el Tiburón no logró su primera victoria en el campeonato.

El equipo de Miguel Ángel Russo dominó el juego en los primeros minutos del encuentro, con Leandro Paredes como principal eje en el mediocampo. Aldosivi, en tanto, priorizó trabar el partido en la mitad de la cancha y avanzar rápidamente cuando recuperaba la pelota.

La primera chance de gol para el Xeneize tuvo lugar a los 16 minutos, cuando Brian Aguirre remató dentro del área del conjunto marplatense pero el disparo fue bloqueado por un futbolista rival.

Por su parte, el equipo local tuvo dos chances para convertir: primero, a los 24, Tiago Serrago ejecutó un tiro y el arquero Agustín Marchesín atrapó la pelota mientras que después, a los 36, Federico Gino intentó anotar desde afuera del área pero su remate salió desviado por arriba del travesaño.