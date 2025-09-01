Argentina cayó ante Brasil en la final de la AmeriCup 2025

La Selección dirigida por Pablo Prigioni no pudo contra la verdeamarela y se quedó sin el bicampeonato.

La Selección argentina de básquet perdió este domingo la final de la AmeriCup 2025 frente a Brasil por 55 a 47, en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

El conjunto nacional había llegado al partido decisivo tras vencer a Canadá 83-73 en semifinales, mientras que Brasil se había impuesto sobre Estados Unidos por 92-77.

El clásico sudamericano tuvo un desarrollo parejo en el inicio. El primer cuarto terminó con ventaja mínima para los brasileños (16-15), que luego estiraron la diferencia y se fueron al descanso 31-25.

En el tercer cuarto, el equipo dirigido por Aleksandar Petrovic se mantuvo al frente (42-36), y en el cierre consolidó la ventaja para quedarse con la victoria por 55-47.

Entre las figuras destacadas estuvieron Francisco Caffaro y José Vildoza en Argentina mientras que en el equipo campeón se destacaron Georginho De Paula y Guilherme Deodato. Con este resultado, la Selección no pudo defender el título obtenido en Recife 2022, también ante el clásico rival.