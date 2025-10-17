Más de un millón de entradas ya han sido vendidas para el Mundial 2026

Según la FIFA, personas de 212 países y territorios ya aseguraron su boleto para el evento a pesar de que, hasta el momento, solo 28 de las 48 plazas del torneo están definidas.

La FIFA confirmó que ya se superó el millón de entradas vendidas para la Copa del Mundo de fútbol de 2026, que por primera vez se disputará en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo deportivo internacional detalló que el interés global ha quedado reflejado en los registros de venta, pues personas de 212 países y territorios ya aseguraron su boleto para el evento a pesar de que, hasta el momento, solo 28 de las 48 plazas del torneo están definidas.

El mayor volumen de ventas provino de compradores residentes en Estados Unidos, Canadá y México, según los datos iniciales publicados por la FIFA tras el inicio oficial de la venta de entradas este mes. A estos países les siguen otros que tradicionalmente movilizan enormes cantidades de seguidores, entre ellos Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia.

La FIFA comunicó que el proceso de asignación de entradas fue realizado a través de un sorteo, al que se inscribieron 4,5 millones de personas. Cuando la FIFA notificó los resultados y abrió la primera ventana de ventas, los fanáticos respondieron de inmediato.

Actualmente, las entradas para la final que se jugará en East Rutherford, Nueva Jersey, en el canal oficial de reventa que habilitó la FIFA, se ofrecen a valores que oscilan entre 9.538 y 57.500 dólares estadounidenses por asiento.

Las primeras cifras también mostraron una política de precios variables. Para al menos 40 partidos, se ofreció una cantidad limitada de boletos a 60 dólares, considerados los de menor valor. El partido inaugural del seleccionado estadounidense, que se celebrará en Inglewood, California, arrancó con entradas que iban desde 560 hasta 2.735 dólares. No obstante, en canales de reventa, se detectó la publicación de boletos para ese mismo duelo a 61.642 dólares.