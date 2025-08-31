Victoria del oficialismo correntino; dura derrota para La Libertad Avanza

Alrededor de 950 mil correntinos estaban habilitados para elegir este domingo al próximo gobernador, junto a cargos legislativos locales. Se trata de un triunfo contundente de los Valdez frente al peronismo y el oficialismo nacional.

El actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el resultado de las elecciones provinciales y habló con la prensa antes de la difusión oficial de los primeros cómputos. “Bueno, una gran alegría, una alegría contundente. Es un triunfo contundente, una gran alegría, así que un gusto”, fueron sus palabras.



Por su parte, el candidato a gobernador, Juan Pablo Valdés, se mostró confiado en obtener la victoria en primera vuelta. “Muy contento, muy contento. Vamos a terminar de esperar los resultados, pero estamos muy contentos. Tenemos un número que nos da ganadores en primera vuelta”.



A la espera de los resultados oficiales, el computo daría el triunfo en primera vuelta de Vamos Corrientes. Por su parte, candidato del peronismo, Martín “Tincho” Ascúa, se se adjudicó el segundo puesto y un lugar en un hipotético balotaje. La tercera fuerza posicionada sería el espacio encabezado por el ex gobernador de la provincia, Ricardo Colombi. La Libertad Avanza estaría solamente en la cuarte posición, representando una fuerte derrota para el oficialismo nacional.



