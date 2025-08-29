Durante el gobierno de Javier Milei ya se perdieron más de 53 mil puestos de trabajo en el Estado

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, difundió este jueves un informe en el que se detalló la evolución del empleo público durante la actual administración. Según el documento, en julio la nómina se redujo en 1.164 puestos, acumulando una baja de 53.345 empleos desde el inicio de la gestión, lo que representa una contracción del 10,6%.

La reducción de personal se concentró en empresas estatales y en la Administración Pública Nacional (APN). En el primer caso, se pasó de 91.166 empleados a 74.280, una caída del 18,5%. En la APN, la dotación se redujo de 205.550 a 174.430 trabajadores, es decir, 31.114 puestos menos (-15,1%).

De acuerdo con el informe, los descensos más marcados se dieron en las modalidades de contratación: los contratos bajo la Ley Marco disminuyeron 22,1% y los contratos LOYS 52,4%. En tanto, el personal permanente y transitorio registró una baja del 9,4%.

La cartera que conduce Sturzenegger estimó que el ajuste implicó un ahorro anual de u$s1.053 millones en salarios y de u$s2.106 millones si se consideran los gastos de infraestructura laboral asociados, como oficinas, equipos y servicios. En detalle, los ahorros calculados fueron de u$s512 millones en contratos bajo la Ley Marco, u$s594 millones en puestos permanentes y transitorios, y u$s128 millones en los contratos LOYS.

El informe señala que estas medidas forman parte de la estrategia oficial de “reducir el gasto público y avanzar en la eficiencia y austeridad en la administración del Estado”, y anticipa que se profundizarán con nuevas reducciones de personal y la eliminación de áreas consideradas no esenciales.