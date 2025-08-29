Javier Milei a Luis Caputo: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”
El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo pública su última conversación de Whatsapp con el presidente Javier Milei, con el fin de desmentir los rumores de conflicto entre ambos. “No puedo estar desmintiéndolo todo el tiempo. No me entra en la cabeza”, apuntó Caputo, durante el programa de streaming “Las tres anclas”.
“Tendría que haber pedido permiso al Presidente, pero voy a mostrar mi chat con él. Lo voy a mostrar sólo para que, cuando algún periodista o algún kuka quiera instalar el rumor de vuelta, le contesten con esto”, dijo el ministro.
Acto seguido, el ministro mostró su teléfono en el que se pudo leer con claridad el mensaje de Milei: “TE QUIERO TOTO...!!!”, “SOS LO MÁS DE LO MÁS...!!!”.
Caputo respondió: “Jaja, yo tb!! Espalda con espalda vamos!!”. La conversación tuvo lugar el miércoles 27 de agosto.
“Mensajes como este tengo cada dos o tres días. No puedo estar dos años y medio más con este cuento”, cerró.