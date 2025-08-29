Indignante: Le arrojó agua hervida a un perro en Rosario de Lerma
El fiscal penal, Daniel Alejandro Escalante, dispuso medidas cautelares contra un hombre de 27 años tras la denuncia por presunto maltrato animal a una perra llamada Luna, en el barrio San Jorge, de Rosario de Lerma.
El acusado le habría arrojado agua hervida contra el animal mientras se encontraba dentro del jardín de su vivienda, protegido por rejas. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la propiedad y motivó la inmediata actuación de la Fiscalía.
Un veterinario examinó a Luna y diagnosticó irritación cutánea por lesión térmica, aunque el pelaje del animal actuó como aislante, evitando daños de mayor gravedad. Se indicó un tratamiento con antiinflamatorios, analgésicos y seguimiento clínico.