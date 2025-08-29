Se levantó un vehículo abandonado en calle Córdoba y La Rioja

Se trata de un auto que fue trasladado al nuevo depósito ubicado en Av. Tavella. El objetivo es garantizar la seguridad y el orden en la ciudad y evitar la contaminación ambiental. Desde el inicio de la gestión ya se llevan retirados más de 1200 rodados.

La Municipalidad de Salta continúa trabajando para recuperar espacios públicos. Esto se realiza mediante el levantamiento de autos que se encuentran abandonados en distintos puntos de la ciudad.

En esta oportunidad, se ejecutó el retiro de un auto abandonado en calle Córdoba y La Rioja. El operativo se llevó a cabo buscando garantizar la seguridad y el orden y evitar la contaminación ambiental.

El auto fue trasladado al nuevo depósito, ubicado en Av. Tavella. Se recalca que desde el inicio de la gestión se van levantando más de 1200 rodados.

«Continuamos con estos trabajos que son pedidos de los vecinos. Estamos haciendo un gran trabajo en esta gestión. Buscamos recuperar todos los espacios posibles», dijo Ceferino Perelló, director de Tránsito.

Cabe recordar que, luego de recibir múltiples denuncias, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, crearon un portal web en el cual se puede denunciar, de forma anónima, la presencia de un vehículo abandonado en la vía pública, tan solo poniendo los datos y si es posible una foto del mismo, ingresando al siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/denuncia-de-vehiculo-abandonado/ También se puede denunciar llamando al 147.