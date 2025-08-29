Este domingo se realizará la Maratón de Hirpace “Corro por Vos”

El domingo 31 de agosto a las 9, con largada y llegada en el Monumento a Güemes, se llevará a cabo la 35ª edición de la Maratón Solidaria “Corro por Vos”, organizada por Hirpace. La competencia celebra los 60 años de la institución y contará con modalidades competitivas y participativas.

La Maratón Solidaria “Corro por Vos” llega a su edición número 35, coincidiendo con el 60º aniversario de Hirpace (Hogar Instituto de Rehabilitación del Paralítico Cerebral).

El evento deportivo, social y solidario tendrá lugar el domingo 31 de agosto desde las 9 de la mañana, con largada y llegada en el tradicional Monumento a Güemes.

La jornada contempla dos modalidades: 10K competitivo: pensado para quienes buscan medir su resistencia en un circuito dinámico que recorrerá las principales calles de Salta y 3K participativo: una caminata recreativa ideal para compartir en familia o con amigos.

“Para la caminata junto a los niños, pueden hacerlo el domingo temprano con la participación de las familias en bicicletas, coches de bebés, disfraces, patines, roller etc””, señaló Luciana Vaquer una de las organizadoras.

Las inscripciones para la prueba de 10K y 3K se realizan en el siguiente link https://fcrunning.com.ar/. Las acreditaciones de los corredores (retiro de kits) será el sábado 30 de agosto, de 9:00 a 18:00 en el SUM de HIRPACE (Junín 385), mientras que para la caminata solidaria se admiten inscripciones hasta el mismo domingo 31 de agosto en el Monumento a Güemes.

Todos los que participen ya sea corriendo o colaborando con la compra de la pechera solidaria acceden automáticamente al sorteo de: Una moto, Bicicletas, Vouchers de viajes, estadías y premios sorpresa.

La Secretaría de Deportes acompaña esta iniciativa que une deporte, inclusión y solidaridad.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación