El programa "La Ciudad Sonríe" atendió a niños sordos e hipoacúsicos

Fue a través del servicio que ofrece el Móvil Odontológico de la Municipalidad. Los niños pertenecen a CRIOS (Centro de Rehabilitación Integral Oral para Sordos e Hipoacúsicos) y concurrieron acompañados de sus padres y maestros.

Con el programa “La Ciudad Sonríe”, la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Dirección General de Odontología de la Municipalidad, brindó atención a 20 niños del Centro de Rehabilitación Integral Oral para Sordos e Hipoacúsicos- CRIOS-.

Los niños acompañados de sus maestros y padres fueron atendidos por profesionales del área y recibieron curaciones, limpieza, topicación con flúor y aprendieron técnicas de cepillado, entre otros.

El Dr. Pablo Medina, responsable de la Dirección General de Odontología, explicó que las instituciones sociales, deportivas y educativas que deseen comunicarse con el Móvil y ser parte del programa «La Ciudad Sonrie» pueden comunicarse al 3875047040 en el horario de 8 a 13, para coordinar fecha y horario de la visita.