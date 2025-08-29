La Justicia levantó el secreto bancario y patrimonial de Diego Spagnuolo

Los investigadores encontraron pruebas que vinculan al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad con las presuntas coimas y podrán avanzar detalladamente sobre los movimientos financieros.

La Justicia federal levantó el secreto fiscal, bursátil y bancario del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, lo que habilita a la investigación en detalle de sus bienes, movimientos y declaraciones juradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"Cuando fueron a allanarlo la primera vez llegaron a un domicilio que no era de él, tuvo una ventana de 15 horas de ventaja y cuando efectivamente supieron que vivía en un country de Pilar lo encontraron arriba del auto y los investigadores entendieron que estaba eludiendo el accionar de la Justicia", explicó Ariel Zak en Minuto Uno.

Además, recordó que "luego detectaron en su casa una máquina de contar billetes y la pregunta es dónde está ese dinero que alguna vez pasó por sus manos".

"Los investigadores entienden que lo que entregó es casi como un celular de juguete. Su teléfono estaba casi todo borrado. No solo las conversaciones con Javier y Karina Milei sino que no había prácticamente nada", agregó.