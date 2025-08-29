En barrio Solidaridad se realizará una nueva campaña de donación de sangre

Bajo el lema, “Donar sangre, salva vidas”, hoy habrá una jornada especial en zona sudeste. Iniciará a las 8:30 y se extenderá hasta las 12:30. Podrán participar vecinos a partir de los 18 años con un peso mínimo de 50 kg.

La Municipalidad junto al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Bernardo, realizan una campaña de donación de sangre en las instalaciones del CIC “Carlos Xamena” de barrio Solidaridad.

La jornada será hoy desde las 8:30 a 12:30. El objetivo de la campaña es generar conciencia sobre la donación de sangre.

Podrán donar todos los vecinos mayores de 18 años con un peso mínimo de 50 kg, con identificación en mano, y buen estado de salud. Se recomienda no estar en ayunas.

Ante cualquier duda o inquietud, podrán comunicarse al 3872266210.

Algunas exclusiones para donar sangre:

Padecimientos cardíacos, respiratorios, neurológicos, alta presión arterial sin medicación.

Tener síntomas tales como: dolor de garganta, diarrea, dolor de muelas o fiebre, estar bajo tratamiento contra infecciones en la semana anterior a la donación (antibióticos).

Embarazo o lactancia; o un tiempo menor a 6 meses después de un parto.

Tatuajes, acupuntura, mesoterapia, o piercing durante los últimos 6 meses.

Cirugías en los últimos 6 meses.

Cambio de pareja sexual en los últimos 6 meses.

Adicción a drogas o sustancias.

Haber recibido transfusiones de sangre en los últimos 12 meses.