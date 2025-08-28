Scaloni dio la lista de convocados de la Selección argentina para jugar contra Venezuela y Ecuador

Será la última presentación de Lionel Messi en una clasificación mundialista. Facundo Medina y Ángel Correa, incluidos en la nómina preliminar, se quedaron afuera.

Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias con Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. La gran sorpresa es la primera citación para José Manuel López, delantero del Palmeiras.

Los ausentes, que habían estado en la prelista que se publicó hace algunas semanas, son el defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Además, tampoco estará presente Enzo Fernández, de gran temporada en Chelsea, ya que debe cumplir dos fechas de suspensión.

La lista de convocados muestra una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes talentos, lo que indica que el cuerpo técnico está trabajando en una transición gradual. Jugadores como Lionel Messi, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul siguen siendo pilares del equipo, mientras que figuras emergentes como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Franco Mastantuono comienzan a ganar protagonismo.