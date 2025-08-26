Este fin de semana regresa la F1 en el GP de Países Bajos
La máxima categoría regresa a la acción este fin de semana, luego del parate tras la carrera en Hungría.
Tras casi un mes de receso, la Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15° fecha de la temporada. Franco Colapinto buscará empezar la segunda mitad del año con el pie derecho y sumar sus primeros puntos con Alpine.
El cronograma completo del GP de los Países Bajos
Viernes 29 de agosto
Entrenamiento 1: 07:30
Entrenamiento 2: 11:00
Sábado 30 de agosto
Entrenamiento 3: 06:30
Clasificación: 10:00
Domingo 31 de agosto
Carrera: 10:00
A diferencia del Gran Premio de Hungría, la fecha de Países Bajos no será transmitida por Fox Sports, y se podrá ver únicamente con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.