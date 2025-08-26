Este fin de semana regresa la F1 en el GP de Países Bajos

La máxima categoría regresa a la acción este fin de semana, luego del parate tras la carrera en Hungría.

Tras casi un mes de receso, la Fórmula 1 volverá a la acción este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15° fecha de la temporada. Franco Colapinto buscará empezar la segunda mitad del año con el pie derecho y sumar sus primeros puntos con Alpine.

El cronograma completo del GP de los Países Bajos

Viernes 29 de agosto

Entrenamiento 1: 07:30

Entrenamiento 2: 11:00

Sábado 30 de agosto

Entrenamiento 3: 06:30

Clasificación: 10:00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10:00

A diferencia del Gran Premio de Hungría, la fecha de Países Bajos no será transmitida por Fox Sports, y se podrá ver únicamente con una suscripción a la plataforma de streaming Disney+ Premium.