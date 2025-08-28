Messi confirmó que Argentina-Venezuela será su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias

El capitán argentino lo reconoció luego del triunfo de Inter Miami ante Orlando que significó la clasificación para la final de la Leagues Cup.

Lionel Messi confirmó que el próximo jueves, ante Venezuela, jugará su último partido de local con la Selección en las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán argentino lo admitió anoche tras el triunfo de Inter Miami ante Orlando por las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, lanzó Leo, consultado por el juego del jueves 4 de septiembre en el Monumental.

Y agregó: “Pero si será un partido muy especial, por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos y todos lo que puedan. Lo vamos a vivir de esa manera, después no sé qué pasará“.