Marcelo Tinelli rompió el silencio sobre sobre su gestión en San Lorenzo

El expresidente del "Ciclón" salió a defender su gestión con un largo descargo en las redes sociales.

Marcelo Tinelli reapareció públicamente con un fuerte descargo en redes sociales, donde habló de su gestión como vice y presidente de San Lorenzo.

Tras la vuelta de Marcelo Moretti a la presidencia de San Lorenzo, el conductor televisivo y empresario negó de manera categórica cualquier acusación en su contra. En su descargo enumeró obras, aportes económicos y llamó a la unidad en medio de la interna dirigencial.

“Yo no robé ni tocaría un peso de San Lorenzo”, escribió en su cuenta de Threads el conductor televisivo, quien además repasó su etapa en el club. En su mensaje, destacó que varias de las obras realizadas durante su gestión, primero como vicepresidente y luego como presidente entre 2012 y 2022, se concretaron con aportes personales.

Dicho descargo se da días después de que trascendiera un millonario reclamo que le hizo al club por el pase de los hermanos Mauro y Bruno Pittón, quienes llegaron a San Lorenzo en 2019.

Entre los trabajos mencionados por el exmandatario figuran la pensión y el edificio de juveniles, las canchas de césped sintético, los vestuarios, el palco oficial y el polideportivo Roberto Pando. Según remarcó, gran parte de esas mejoras fueron financiadas de su bolsillo.

Para reforzar su defensa, recordó cómo estaba la institución cuando le tocó asumir: “20 mil socios, patrimonio neto negativo, 8 jugadores en el plantel profesional y más de 500 juicios en contra”.

Más allá de las diferencias, Tinelli remarcó que San Lorenzo no está a la altura del resto de los grandes del fútbol argentino. "San Lorenzo ha sido un club deficitario toda la vida. Estamos a mucha distancia de Boca y River". Pero, en esta línea, tiró un palo al oficialismo: "Algo es deficitario cuando lo que ingresa es menor a lo que se gasta".

Finalmente, Tinelli cerró su exposición con un pedido de unión en medio de la crisis: “Es hora de estar más juntos que nunca todos y juntar voluntades para poner a San Lorenzo donde siempre tiene que estar”.