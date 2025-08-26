Salta suma una nueva ruta internacional: Desde enero habrá vuelo directo a Florianópolis

Desde el 2 de enero operará la nueva ruta aérea por Aerolíneas Argentinas, promoviendo así el turismo receptivo internacional y aumentando las conectividad de la provincia con más destinos.

El próximo 2 de enero comenzará a operar el vuelo directo Salta – Florianópolis de Aerolíneas Argentinas, una nueva conexión internacional que fortalecerá el turismo receptivo y ampliará las oportunidades para que los salteños viajen al sur de Brasil.

Con esta incorporación, la provincia consolida su posicionamiento como un hub aéreo en el Norte argentino, atrayendo visitantes internacionales y facilitando la conectividad con destinos estratégicos de la región.

Un mercado estratégico para Salta

Florianópolis es la capital del estado de Santa Catarina, en la región Sur de Brasil, reconocida por la alta calidad de vida de sus habitantes y por ser la capital brasileña con mayor puntuación en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) según el PNUD.

Su economía está basada en tecnología de la información, turismo y servicios, lo que la convierte en un mercado de potenciales turistas con alto poder adquisitivo, interesados en experiencias culturales, gastronómicas y naturales como las que ofrece Salta y el Norte argentino.

La Provincia continúa trabajando en conjunto con Aerolíneas Argentinas, la Secretaría de Turismo de la Nación y el sector privado para ampliar la red de vuelos y consolidar a Salta como destino turístico internacional.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación