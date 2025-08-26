Se viene el 1° Reciclatón en la ciudad

Será el 11 de septiembre de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy). Se recibirán aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas, plásticos, latas, aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas). Habrá regalos.

La Municipalidad continúa implementando diversas acciones que tienen como objetivo potenciar el reciclaje, la reducción y la recuperación de residuos; además de colaborar con la economía circular de los mismos.

En este marco, se realizará el 1° Reciclatón de la ciudad donde los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio.

La jornada será el jueves 11 de septiembre de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Shopping Portal Salta (Easy).

Los participantes deberán llevar por separado:

Aparatos electrónicos (RAEE)

Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

Aceite vegetal usado (en botellas bien cerradas)

Y por primera vez botellas de todo tipo

Durante la actividad habrá regalos para quienes entreguen los residuos mencionados de manera adecuada para su posterior clasificación y tratamiento.