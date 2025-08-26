Estudiantes salteños participan en la final nacional de la Copa Robótica en Neuquén

Dos equipos de la Escuela Técnica N° 3138 “Albert Einstein” representan a Salta en la instancia nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, que se desarrolla este martes 26 y miércoles 27 de agosto en Neuquén.

La provincia de Salta ya cuenta con representantes en la final nacional de la Copa Robótica Argentina 2025, que comenzó hoy martes 26 de agosto en la ciudad de Neuquén.

Los protagonistas son dos equipos de la Escuela de Educación Técnica N° 3138 “Albert Einstein” que alcanzaron los primeros lugares en la instancia provincial. El primer premio fue para el equipo Diodo 1N3138, mientras que el segundo lugar correspondió a Fenryr-La 2, del turno vespertino.

Ambos conjuntos compiten hoy y mañana en la etapa final del certamen, que reúne a estudiantes de todo el país en un evento que pone en valor la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo en materia de robótica, programación e inteligencia artificial.

Con esta participación, Salta reafirma su compromiso con la Economía del Conocimiento y la formación de jóvenes que impulsan el futuro tecnológico de la provincia y del país.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación